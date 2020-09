Bor. Dortmund, Burki e Sancho out per il Bayern: problemi respiratori, ma tampone negativo

vedi letture

L'assenza di Jadon Sancho dai convocati per la Supercoppa di Germania in programma domani sera contro il Bayern Monaco aveva fatto sperare i tifosi del Manchester United, che non ha ancora rinunciato all'esterno offensivo inglese. È stato proprio il Borussia Dortmund a fare chiarezza sulla vicenda con un post sui propri canali ufficiali: il classe 2000, come Burki, non sarà della partita perché ha accusato problemi respiratori. Il tampone ha dato esito negativo.