Borussia Dortmund ancora ko contro il Bayern. Haaland: "La differenza sta tutta nel cinismo"

Al suo esordio con la maglia del Borussia Dortmund dopo il suo arrivo nello scorso mercato di gennaio Erling Haaland ci mise appena tre minuti per mettere a segno il suo primo gol. Il norvegese, poi, trovò la rete all'esordio con i gialloneri anche nella Budensliga 2020/2021 contro il Borussia Moenchengladbach, in Champions League contro il PSG, in Coppa di Germania contro il Werder Brema e nella Supercoppa di Germania di ieri contro il Bayern Monaco.

Al netto di questo rendimento monstre, però, i successi nelle varie competizioni tardano ad arrivare. E ieri è stato lo stesso Haaland, nelle interviste post gara successive alla sconfitta contro il Bayern per 3-2, ha dire la sua in merito: "La differenza fra noi e la miglior squadra al mondo, ovvero il Bayern, sta tutta nella loro capacità di capitalizzare anche le poche opportunità che hanno per vincere le partite".

L'ex Lipsia poi non ha risparmiato critiche neanche nei suoi confronti: "Ho segnato un gol - si legge su SportBILD -, ma avrei dovuto segnarne un altro. E' una sensazione di m***a".