Borussia Dortmund, Favre dopo il 2-0: "Buona prestazione, giocato in modo intelligente"

Primi tre punti nel girone F per il Borussia Dortmund che piega nel finale la resistenza dello Zenit grazie alle reti di Sancho e Haaland. Il tecnico giallonero Lucien Favre commenta così il 2-0 ai russi: "Oggi abbiamo dovuto giocare in modo intelligente. È stato molto, molto difficile segnare. Abbiamo avuto tre buone occasioni nel primo tempo, dopo siamo stati pazienti per evitare contropiedi pericolosi. Non potevamo dimenticarci di difendere e dovevamo giocare in modo ragionevole. Lo abbiamo fatto bene. Lo Zenit stava molto basso, avremmo dovuto essere più veloci con la palla. Alla fine abbiamo vinto 2-0 e la nostra prestazione è stata comunque buona. Abbiamo fatto bene il nostro lavoro".