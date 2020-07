Borussia Dortmund, flop Balerdi. Il difensore argentino verso la cessione in Francia

L'avventura di Leonardo Balerdi nel Borussia Dortmund potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Il difensore argentino non ha avuto molta fortuna in maglia giallonera e sta meditando l'addio. L'ex Boca ha estimatori soprattutto in Francia (l'Olympique Marsiglia su tutti) e il consiglio di amministrazione della squadra tedesca è pronto a lasciarlo andare, secondo quanto dichiarato anche da Michael Zorc a Kicker: il direttore sportivo del club si è lasciato sfuggire un "se va bene a tutti...", riferito a una possibile offerta per il 21enne pagato 15,5 milioni a gennaio 2019.