Borussia Dortmund, Hummels si infortuna. Zorc: "Speriamo di recuperarlo per martedì"

Mats Hummels è uscito al termine del primo tempo nel match con il Wolfsburg per via di un problema al tendine d'achille. Lucien Favre ha deciso di mandare in campo Emre Can al suo posto, per evitare ulteriori conseguenze. Il giocatore, però, potrebbe rientrare martedì nel big match contro il Bayern Monaco. A confermarlo Michael Zorc, direttore sportivo dei gialloneri, fiducioso sul recupero del centrale: "Ha avuto un problema al tendine, speriamo che possa tornare in campo martedì", ha concluso il DS del Dortmund.