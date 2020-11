Borussia M'gladbach, Ginter: "Non vedamo l'ora che arrivi la sfida contro l'Inter"

Matthias Ginter, difensore del Borussia Moenchengladbach, ha commentato così il netto 4-1 col quale i Fohlen hanno liquidato lo Schalke 04 nella gara di oggi di Bundesliga: "Nel primo tempo ci è servito qualcosa per per entrare in partita. Per fortuna siamo riusciti subito a prendere l'iniziativa. Lo Schalke 04 ha un'ottima squadra, anche se il suo punteggio in classifica attualmente non lo indica. Lo Schalke ha molta qualità, lo sapevamo prima della partita. Quindi era la partita prevedibilmentre difficile. La vittoria però è giusta, anche grazie al nostro secondo tempo. Il nostro obiettivo era ricollegarci alle prime posizioni. Ecco perché oggi abbiamo decisamente voluto aggiungere i tre punti e ci siamo concentrati completamente su questa partita. Adesso, ovviamente, non vediamo l'ora che arrivi la partita di martedì contro l'Inter", le parole riprese da Fcinternews.it.