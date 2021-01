Braithwaite punta i piedi: "Non lascio il Barça, né oggi né in estate. Non ho paura degli acquisti"

vedi letture

Martin Braithwaite non vuole saperne di lasciare Barcellona. L'attaccante danese ha commentato in prima persona i rumors sul suo possibile addio e sulla ricerca di un nuovo centravanti da parte del club blaugrana, escludendo categoricamente la sua cessione sia a breve che a lungo termine: "Non c'è alcuna opzione che lasci il Barça a gennaio, così come a fine stagione. Il prossimo anno continuerò a lottare qui per i miei obiettivi. In questa stagione abbiamo la possibilità di vincere tanti titoli e questa è la mia ambizione, mi sveglio e lavoro ogni giorno per questo. Non penso a nient'altro se non a vincere questi trofei. Mi piace che il Barcellona cerchi altri giocatori sul mercato. Ciò non mi fa paura, ma mi motiva ancora di più", le sue dichiarazioni a TV3.