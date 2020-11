Brighton, Potter: "Contento per il punto. Il rigore? Il calcio è così, a volte ti favorisce e a volte no"

vedi letture

Graham Potter, tecnico del Brighton, ha commentato così nel post partita il pareggio dei Seagulls contro il Liverpool di Jurgen Klopp: “E’ stata una grande prestazione dei miei ragazzi. Dopo un inizio difficile nei primi dieci minuti dove abbiamo concesso un paio di possibilità al Liverpool, abbiamo iniziato a fare ciò che avevamo provato, giocare con coraggio, personalità, intensità. Sono contento per la performance, contento per i ragazzi e per il punto conquistato. Il rigore? Non è il più netto che abbia mai visto anche se non l’ho visto da vicino. E’ quello che succede nel calcio, a volte ci sono occasioni che ti favoriscono e altre che non lo fanno, non possiamo cambiarlo”.