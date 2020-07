Bufera Banega: balla senza mascherina in una discoteca dove ci sono stati 12 casi di COVID

Bufera in Spagna intorno all'ex centrocampista dell'Inter, Ever Banega. Come riporta infatti l'emittente spagnola Onda Cero, il giocatore del Siviglia è stato pizzicato a ballare in un locale di Valencia senza mascherina. Inevitabile il polverone mediatico, visto che nella stessa discoteca in queste ore sono state registrati ben 12 nuovi casi di Coronavirus.

L'argentino, promesso sposo dell'Al-Shabab Club a partire dalla prossima stagione, il 6 agosto affronterà la Roma con la maglia degli andalusi.

Questo il video galeotto: