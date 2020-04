Bulgaria, club si allenano in segreto? Il Premier: "Bisogna punire, la Federazione intervenga"

Anche in Bulgaria, come nel resto d'Europa, il calcio è fermo e i tesserati sono costretti a rimanere nelle proprie abitazioni nell'attesa che riprendano le normali attività agonistiche. Secondo sportal.bg, però, due club starebbero violando le disposizioni governative, in vigore fino al 13 maggio: CSKA Sofia e Lokomotiv Plovid avrebbero infatti ripreso in gran segreto gli allenamenti e hanno provocato la reazione del premier Borisov: "Se le squadre di calcio si allenano, allora bisogna punirle. La Federazione deve intervenire", ha detto in conferenza stampa.