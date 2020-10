Bundesliga, Bayern e BVB volano in vetta alla classifica aspettando il Lipsia

Dopo i risultati del pomeriggio, è cambiata la classifica di Bundesliga. Bayern Monaco e Borussia Dortmund infatti, in attesa del Lipsia impegnato in casa del Borussia M'Gldbach, sono volate in vetta a 15 punti, a -2 sulla squadra di Nagelsmann. Balzo in avanti anche per l'Augsburg che sale al quarto posto a 10 punti.

BUNDESLIGA - 6° TURNO

Schalke 04-Stoccarda 1-1

Augsbug-Mainz 3-1

Bielefeld-Dortmund 0-2

Colonia-Bayern Monaco 1-2

Francoforte-Werder Brema 1-1

18.30 M'Gladbach-Lipsia

Domenica

15.30 Friburgo-Leverkusen

18.00 Hertha-Wolfsburg

Lunedì

20.30 Hoffenheim-Union Berlino

CLASSIFICA: Bayern 15, Dortmund 15, Lipsia 13*, Augsburg 10, Stoccarda 9, Leverkusen 9*, Werder Brema 9, Francoforte 9, M'Gladbach 8*, Hoffenheim 7*, Wolfsburg 7*, Union Berlino 6*, Friburgo 6*, Bielefeld 4, Hertha Berlino 3*, Colonia 2, Schalke 04 2, Mainz 0.

*una gara in meno