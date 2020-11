Bundesliga, i risultati del pomeriggio: tris per Hertha e Lipsia. Pari per Schalke e Francoforte

Sono terminate le gare delle 15.30 di Bundesliga e il Lipsia è tornato alla vittoria anche in campionato grazie al 3-0 rifilato al Friburgo. Bene anche l'Hertha Berlino, tornato alla vittoria dopo più di un mese in casa dell'Augsburg con un netto 3-0 e l'Union Berlino che ha rifilato una cinquina al Bielefeld. Infine hanno impattato per 2-2 lo Schalke 04, ancora senza vittoria, in casa del Mainz e il Francoforte in casa dello Stoccarda.

BUNDESLIGA

Augsburg-Hertha 0-3

Mainz-Schalke 2-2

Lipsia-Friburgo 3-0

Stoccarda-Eintracht Francoforte 2-2

Union Berlino-Arminia Bielefeld 5-0