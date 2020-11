Bundesliga, il 'Gladbach risponde all'Inter: 4-1 allo Schalke prima del match di Champions

Il Borussia Monchengladbach si prepara al meglio alla sfida contro l’Inter. I tedeschi hanno infatti battuto con un netto 4-1 lo Schalke 04 nel match valido per la nona giornata di Bundesliga. Padroni di casa avanti con Neuhaus al 18, con lo Schalke che ha pareggiato due minuti dopo con Raman. Al 36’ il Gladbach ripassa in vantaggio con Wendt, mentre nella ripresa colpiscono prima Thuram e poi Wolf per il poker definitivo. Con questo risultato la formazione allenata da Marco Rose sale a quota 15 punti in classifica, mentre lo Schalke resta ultimo a quota 3.