Bundesliga, il Lipsia spaventa il Bayern Monaco: lo salva Muller, all'Allianz è 3-3

vedi letture

Grande spettacolo e tanti gol all'Allianz Arena nel 3-3 tra Bayern Monaco e Lipsia. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 19' con la rete Nkunku ma il Bayern prima l'ha ripresa con Masiala al 30' e poi con Muller al 34' ha trovato anche la rimonta. La squadra di Nagelsmann però ha risposto immediatamente con il 2-2 firmato dall'ex romanista Kluivert andando sul pareggio all'intervallo. Nella ripresa, sono stati gli ospiti a ritornare in vantaggio con Forsberg al 48' ma nel finale ancora Muller ha salvato i suoi trovando il 3-3 per il Bayern. Un pareggio importante per la squadra di Flick che sale 23 punti e tiene a -2 il Lipsia che sale a 21.