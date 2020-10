Bundesliga, il Werder stecca e non trova il 4° posto. Domani chiude il Bayer Leverkusen

vedi letture

Dopo la domenica di Bundesliga, la classifica si muove per il Wolfsburg che ha battuto 2-1 l'Arminia Bielefeld trovando la prima vittoria in campionato e salendo a 7 punti. Non riesce ad agganciare il quarto posto invece il Werder Brema che non è andato oltre l'1-1 contro l'Hoffenheim. Domani chiuderà il quinto turno il Bayer Leverkusen che ospiterà l'Augsburg.

BUNDESLIGA - 5° TURNO

Stoccarda-Colonia 1-1

Bayern-Francoforte 5-0

Mainz-M'Gladbach 2-3

Lipsia-Hertha Berlino 2-1

Union Berlino-Friburgo 1-1

Borussia Dortmund-Schalke 3-0

Domenica

Wolfsburg-Bielefeld 2-1

Werder Brema-Hoffenheim 1-1



Lunedì

Bayer Leverkusen-Augsburg



CLASSIFICA: Lipsia 13, Bayern 12. BVB 12, Stoccarda 8, M'Gladbach 8, Francoforte 8, Werder 8, Augsburg 7*, Hoffenheim 7, Union Berlino 6, Leverkusen 6*, Friburgo 6, Wolfsburg 4*, Bielefeld 4*, Hertha 3, Colonia 2, Schalke 1, Mainz 0.