Bundesliga, l'Hoffenheim si ferma ancora: è 1-1 in casa del Mainz

Ennesimo pareggio per l'Hoffenheim che non è andato oltre l'1-1 in casa del Mainz. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 33' con Quaison ma nella ripresa gli ospiti prima hanno trovato il pareggio Beube e poi sono rimasti in dieci per l'espulsione di Geiger, riuscendo comunque a portare a casa un punto. Con questo 1-1 l'Hoffenheim sale a 9 punti e il Mainz a quota 5.

BUNDESLIGA - Turno 9

Wolfsburg-Werder Brema 5-3

Augsburg-Friburgo 1-1

Dortmund-Colonia 1-2

Lipsia-Bielefeld 2-1

Stoccarda-Bayern 1-3

Union Berlino-Francoforte 3-3

Borussia M'Gladbach-Schalke 04 4-1

Domenica

Leverkusen-Hertha Berlino 0-0

Mainz-Hoffenheim 1-1