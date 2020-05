Bundesliga, la classifica aggiornata: Leverkusen terzo, Dortmund a un punto dal Bayern

Sono terminate le gare delle ore 15.30 in Bundesliga, tra poco il sabato si chiuderà con la sfida tra Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte. Nel frattempo il Borussia Dortmund si è portato a -1 dai bavaresi, mentre il Bayer ha riaperto tutto anche in chiave Champions League: la vittoria nello scontro diretto col Monchengladbach ha cambiato le gerarchie in testa alla classifica. Vittoria importante in chiave salvezza per il Werder, che torna al successo e si porta a -2 dal Fortuna Dullsedorf.

Classifica aggiornata

1. Bayern Monaco* 58

2. Borussia Dortmund 57

3. Bayer Leverkusen 53

4. Borussia Monchengladbach 52

5. RB Lipsia* 51

6. Wolfsburg 39

7. Friburgo 37

8. Schalke 04* 37

9. Hoffenheim 36

10. Hertha Berlino 34

11. Colonia* 33

12. Union Berlino 30

13. Eintracht Francoforte** 28

14. Augsburg* 27

15. Mainz* 27

16. Fortuna Dusseldorf* 23

17. Werder Brema* 21

18. Paderborn 18

*una partita in meno

** due partite in meno