Bundesliga, problema competizioni europee. Pres. DFL: "Si torna con più vigore dopo la pausa"

Ansgar Schwenken, presidente della DFL, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bild circa la ripartenza della Bundesliga e il piano che servirà al termine del campionato per permettere a Bayern Monaco, RB Lipsia, Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen e Wolfsburg di arrivare al meglio alle partite di Champions ed Europa League che si terranno ad agosto: "Se le competizioni internazionali dovessero andare avanti al termine della Bundesliga, le altre squadre avrebbero più probabilità di vincerle perché sarebbero in grado di giocare con maggiore ritmo, visto la migliore forma fisica. D'altra parte, però, potrebbe anche essere un vantaggio per i club tedeschi rispetto a quelli degli altri campionati perché le compagini di Bundesliga potrebbero tornare in campo più riposate e con maggiore vigore dopo una pausa".