Campionato sospeso in Rep. Ceca ma lo Sparta Praga potrà accogliere il Lille in Europa League

Lo Sparta Praga ha ricevuto il via libera per disputare la partita di domani in Europa League contro il Lille nonostante il campionato sia stato sospeso a causa dell'altissimo numero di contagi degli ultimi giorni. Un via libera che però, per il momento, è valido solo per la partita di domani e non per tutte le gare del girone. Nessuno spettatore potrà entrare all'interno dello stadio su ordine del Ministero della Salute, con sole 350 persone che verranno accolte presso l'impianto per motivi lavorativi.