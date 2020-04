Caos Barça, il club risponde alle accuse di Rousaud: "Gravi e infondate, avvieremo azioni legali"

Il Barcellona risponde pubblicamente a Emili Rousaud, ex vice-presidente fresco di dimissioni che in queste ore ha attaccato duramente la gestione economica del club . Ecco il testo integrale della nota ufficiale pubblicata dai blaugrana: "Alla luce delle accuse gravi e infondate presentate stamattina dal sig. Emili Rousaud, ex vicepresidente del club, in varie interviste con i media, il FC Barcelona nega categoricamente qualsiasi azione che possa essere descritta come corruzione, e pertanto si riserva il diritto di intraprendere le corrispondenti azioni legali.

A questo proposito, l'analisi dei servizi di monitoraggio dei social media è in fase di revisione contabile da parte di PriceWaterhouseCoopers (PWC), che è ancora in corso e quindi senza conclusioni, avendo facilitato il Club tutte le informazioni che PWC ha richiesto dall'inizio del processo.

Infine, le dimissioni dei membri del consiglio annunciate nelle ultime ore sono il risultato del rimpasto del consiglio promosso dal presidente Josep Maria Bartomeu questa settimana e che sarà completato nei prossimi giorni. Questo rimodellamento del Consiglio di amministrazione ha l'obiettivo di affrontare l'ultimo mandato con le massime garanzie, al fine di attuare le misure necessarie per preparare il futuro del club, superare le conseguenze della crisi sanitaria che stiamo vivendo e porre fine alle azioni del programma di gestione iniziate nel 2010 e del piano strategico approvato nel 2015".