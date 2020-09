Carabao Cup, figuraccia Watford. Norgaard trascina il Brentford, ok il Man United

Si sono disputate in serata quattro sfide valide per i sedicesimi di finale della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. A sorpresa va fuori il Watford: la squadra londinese perde contro il Newport (formazione di League Two) per 3-1. Protagonisti, nel bene e nel male, alcune vecchie conoscenze della Serie A e dell'Udinese: segna Penaranda, espulso Perica. Passa anche il Brentford, che la spunta ai rigori sul WBA (2-2 dopo i tempi regolamentari). Decisivo il tiro dal dischetto di un ex Fiorentina, il centrocampista Norgaard. Infine, passano West Ham e Manchester United: tutto facile per gli Hammers, che si sbarazzano dell'Hull City con un netto 5-1; più complicata la vittoria dei Red Devils sul campo del Luton, grazie alle reti di Mata dal dischetto, Rashford e Greenwood.

Leyton Orient-Tottenham: rinviata

Newport-Watford 3-1: 18' Abrahams, 28' Labadie, 54' Penaranda (W), 65' Amond

West Bromwich-Brentford 2-2 (4-5 d.c.r.): 56' Robson-Kanu, 58' Marcondes (B), 66' (rig.) Edwards, 74' (rig.) Forss (B)

West Ham-Hull City 5-1: 18' Snodgrass, 45' e 90' Haller, 56' (rig.) e 91' Yarmolenko, 70' Wilks (H)

Luton-Manchester United 0-3: 44' (rig.) Mata, 88' Rashford, 92' Greenwood