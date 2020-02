vedi letture

Carragher: "I tifosi del Liverpool sottovalutano Salah. I suoi numeri inferiori solo a Messi"

Jamie Carragher difende Mohamed Salah. L'egiziano, secondo l'ex difensore del Liverpool, non è ancora entrato nel cuore dei suoi tifosi nonostante le prestazioni e i numeri straordinari: "Penso che sia sottovalutato. Salah è considerato un fuoriclasse mondiale, ma i tifosi del Liverpool tendono a sminuirlo. Penso che il Liverpool abbia sei giocatori di classe mondiale: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sadio Mane, Roberto Firmino e Salah. Ho provato a chiedere ai tifosi del Liverpool se per 130 milioni sarebbero disposti a vendere Salah; mi hanno risposto sì senza dubbi, mentre per gli altri cinque non accetterebbero nessuna offerta. Mbappé è un fuoriclasse, Sancho sta facendo progressi. Ma penso che per chiunque sarà molto difficile nei primi tre anni raggiungere quei numeri. Solo Messi ha fatto meglio di Salah".