Casillas si ritira, la UEFA chiede: è il portiere più forte che avete mai visto?

Tre volte vincitore della Champions League, Iker Casillas è stato uno dei migliori portieri del panorama europeo e mondiale negli ultimi anni. Ma è stato il più forte di sempre. Nel giorno del suo ritiro, sostanzialmente ufficializzato dal comunicato del Real Madrid , a porsi questa domanda è la UEFA, attraverso l'account Twitter della stessa Champions.

👋 Iker Casillas = the best goalkeeper you've seen?

Three-time winner 🏆🏆🏆

Most clean sheets in UCL history 🚫

1st player to feature in 20 seasons 🔝

Record 177 appearances 👏

2nd player ever to claim 100 wins in #UCL@IkerCasillas 🧤 https://t.co/iy8UJhzIKa pic.twitter.com/RbPqmyKIkD

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 4, 2020