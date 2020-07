Caso Griezmann, Rivaldo: "È evidente, qualcosa non va nel Barcellona"

Rivaldo, ex calciatore del Barcellona, è intervenuto sul caso Griezmann ai microfoni di Sport.es: “È chiaro, il cambio di Griezmann dimostra che qualcosa non va nella squadra: se non lo schieri in una partita così importante vuol dire che pensi che il suo sia stato un acquisto sbagliato. Non riesco a capire come un campione del mondo e un giocatore così importante possa essere messo in panchina in una partita così".