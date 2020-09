Cavani s'è offerto al Real Madrid: Perez ci sta pensando ma si può chiudere solo dopo le uscite

vedi letture

Edinson Cavani si è offerto al Real Madrid. L'entourage dell'attaccante uruguaiano, attualmente senza squadra dopo la scadenza del contratto col Paris Saint-Germain, ha contattato il club di Florentino Perez e ha proposto il Matador ai blancos. La richiesta è sempre la stessa: 9 milioni di euro all'anno per tre stagioni, la stessa avanzata al Benfica che aveva accordato questo stipendio, ma chiesto il pagamento dello stesso in sei anni anziché tre.

Richiesta molto alta, ma il Real Madrid in principio non ha rifiutato. Il canale è aperto, però Perez deve prima togliere altri giocatori dalla rosa. In uscita ci sono Borja Majoral, Mariano Diaz e, soprattutto, Luka Jovic.