Celta Vigo-Atletico, le formazioni ufficiali: Costa-Suarez dal 1', c'è anche Torreira

Torna in campo anche l'Atletico Madrid di Simeone dopo il doppio pareggio. Il tecnico dei colchoneros inizia con due punte pesanti in attacco, spazio a Suarez e Diego Costa. Prima apparizione anche per Torreira, in campo dal 1'. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Celta Vigo (5-4-1): Iván Villar; Carreira, Murillo, Araujo, Olaza, Fontán; Mina, Tapia, Beltran, Nolito; Iago Aspas. Allenatore: Oscar Garcia.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Manu Sanchez; Correa, Torreira, Koke, Lemar; Diego Costa, Suarez. Allenatore: Diego Simeone