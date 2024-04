Ufficiale Celta Vigo, accordo con Benitez per la separazione. Un mese e mezzo dopo l'esonero

Dopo un mese e mezzo dal suo esonero, il Celta Vigo e Rafael Benitez hanno raggiunto un accordo per il suo addio. Ad annunciarlo è la stessa società spagnola sul proprio sito ufficiale con un comunicato, il cui contenuto integrale è riportato di seguito:

"L'RC Celta e l'allenatore Rafa Benítez hanno chiuso l'accordo per la separazione definitiva con l'allenatore ex Real Madrid. Il Club continua quindi a concentrarsi sullo sviluppo del progetto attuale e Rafa Benítez intraprenderà una nuova tappa professionale, nella quale l'RC Celta gli augura il massimo successo. L'accordo è il risultato dell'impegno di Rafa Benitez ad aiutare l'RC Celta, sia in questo momento che nei prossimi mesi, a non danneggiarlo e, in definitiva, a continuare a sostenere il progetto".

Qui sotto invece è possibile vedere il post che è stato pubblicato dall'account su X del Celta Vigo:

Comunicado oficial: Rafa Benítez — RC Celta (@RCCelta) April 30, 2024

