Championship, i risultati del 38° turno e la classifica: il WBA non vince, domani gioca il Leeds

Ritorna in campo anche la Championship, secondo campionato inglese. Il WBA spreca una buona occasione e non vince contro il Birmingham, il Fulham perde lo scontro diretto col Brentford e riapre tutto in zona playoff. Un punto per il Preston, mentre nella parte bassa perdono praticamente tutte tranne il Barnsley, che cercherà di compiere una mezza impresa per salvare la categoria. Domani il Leeds ha l'opportunità di tornare in prima posizione.

I risultati della 38a giornata

Sabato 20 giugno

Blackburn - Bristol City 3-1

Huddersfield - Wigan 0-2

Hull - Charlton 0-1

Luton - Preston 1-1

QPR - Barnsley 0-1

Reading - Stoke 1-1

Sheffield Wed. - Nottingham 1-1

West Brom - Birmingham 0-0

Millwall - Derby 2-3

Fulham - Brentford 0-2

Middlesbrough - Swansea 0-3

Domenica 21 giugno

13.00 Cardiff - Leeds

La classifica aggiornata

1. WBA 71

2. Leed 71

3. Fulham 64

4. Brentford 63

5. Nottingham Forest 61

6. Preston 57

7. Blackburn 56

8. Swansea 56

9. Bristol City 55

10. Millwall 54

11. Cardiff 54

12. Derby 54

13. QPR 50

14. Reading 49

15. Sheffield Wed. 49

16. Birmingham 48

17. Wigan 44

18. Stoke 43

19. Charlton 42

20. Huddersfield 42

21. Middlesbrough 41

22. Hull 41

23. Barnsley 37

24. Luton 36