Che ne sarà della meteora Jesé Rodriguez? L'agente: "Valutiamo l'opzione MLS"

Che ne sarà di Jesé Rodriguez? Intervistato da As dopo la risoluzione del contratto del suo assistito col Paris Saint-Germain, l'agente Ginés Carvajal ha parlato così delle possibilità per il prosieguo della carriera della meteora ex Real Madrid: "Non è vero che ho avuto contatti coi club turchi. In questi giorni stiamo negoziando con alcune società, una delle quali in MLS. Gli Stati Uniti sono un'opzione per il suo futuro, poi ne sto parlando anche con una squadra spagnola e un'altra europea", le sue dichiarazioni sul classe 1994.