Chelsea-Bayern, i convocati di Flick: Javi Martinez non recupera

Di seguito i convocati del tecnico del Bayern, Hans-Dieter Flick, per la sfida di domani contro il Chelsea in Champions League. Non recupera Javi Martinez, che era tornato ieri ad allenarsi. Out anche i lungodegenti Perisic e Sule:

PORTIERI: Neuer, Ulreich

DIFENSORI: Odriozola, Pavard, Boateng, Lucas Hernandez, Alaba

CENTROCAMPISTI: Thiago Alcantara, Coutinho, Cuisance, Goretzka, Davies, Tolisso, Kimmich

ATTACCANTI: Lewandowski, Gnabry, Muller, Coman, Zirkzee