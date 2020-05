Chelsea in vantaggio nel derby londinese per il nipote d'arte Lamare Bogarde

Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato degli interessamenti dalla Premier League per Lamare Bogarde, centrocampista di 16 anni del Feyenoord, nipote di quel Winston Bogarde che fu meteora milanista e del Barcellona. Secondo quanto si apprende da Football Insider, oltre ad Arsenal e Tottenham ci sarebbe soprattutto il Chelsea sul suo conto, in quello che si preannuncia come un derby tutto londinese nel quale vengono segnalati i Blues in leggero vantaggio.