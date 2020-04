Milan, piace Lamare Bogarde. Lo zio giocò con i rossoneri 23 anni fa

Lamare Bogarde, 16enne del Feyenoord Under 17, è considerato uno dei più interessanti prospetti a livello europeo. Centrocampista difensivo olandese, piace a Borussia Dortmund e Schalke 04, come riporta Football Insider, ma anche club italiani come Juventus, Torino e Milan. I rossoneri, ironia del destino, hanno avuto tra le proprie fila lo zio Winston che però non ha lasciato grandi ricordi: soli 6 mesi nel 1997 e apparizioni da dimenticare, al punto da essere ceduto già a gennaio.