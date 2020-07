Chelsea, Lampard: "Gilmour operato venerdì al ginocchio. Sarà out per 3-4 mesi"

Nel corso della conferenza stampa di ieri, il manager del Chelsea Frank Lampard ha parlato delle condizioni di Billy Gilmour: "Gilmour ha subito un intervento chirurgico al ginocchio venerdì mattina e, sfortunatamente, non sarà disponibile per circa 3-4 mesi. Gli ho parlato a lungo giovedì per dargli il mio sostegno. E' un duro, ma è stato colpito, soprattutto perché aveva appena trovato spazio in squadra".