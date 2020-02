vedi letture

Chelsea, Marina Granovskaia dà il benvenuto a Ziyech: "Obiettivo primario del club, siamo felici"

Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich al Chelsea, ha dato il benvenuto ad Hakim Ziyech, che dal primo luglio arriverà alla corte di Frank Lampard: "Siamo felice di avere a disposizione Hakim da luglio: è stato un obiettivo primario del club in quest'ultima finestra di mercato. È stato costantemente uno dei giocatori più pericolosi in Europa negli ultimi anni, e lo abbiamo visto in prima persona nelle nostre due partite contro l'Ajax in Champions League. Auguriamo ad Hakim e all'Ajax tutto il meglio per il prosieguo della stagione e non vediamo l'ora di dargli il benvenuto a Stamford Bridge in estate".