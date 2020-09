Chelsea, questa sera l'esordio della regina del mercato: Werner e Havertz ci saranno

Grande interesse questa sera per Brighton-Chelsea (ore 21.15). Entra in scena la regina del mercato dell'estate 2020: Frank Lampard non schiererà tutti i nuovi acquisti, anche se le ultime di formazione danno dal 1' in campo Kai Havertz e Timo Werner. Non ci sarà Hakim Ziyech, primo acquisto in ordine cronologico: il marocchino è infortunato al ginocchio, Ben Chilwell accusa un problema al tallone e Thiago Silva ha finito tardi la stagione 2019-20, avendo giocato l'ultima partita il 23 agosto e avrà bisogno di riposo.