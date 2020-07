Chelsea, rivoluzione anche in difesa. Zouma il sacrificato sul mercato per arrivare a Rice

Per un centrale difensivo che esce uno nuovo ne entra. Si prevedono facce nuove nel pacchetto arretrato del Chelsea per la prossima stagione così come anche negli altri reparti dopo che nelle scorse settimane il club londinese ha annunciato gli arrivi di Ziyech dall'Ajax e Werner dal Lipsia. Stando a quanto riportato da The Athletic, infatti, i Blues hanno deciso di cedere Kurt Zouma per fare spazio a Declan Rice, difensore 21 del West Ham.