Chelsea, Rudiger: "Avevo un paio di offerte ma sono rimasto. Voglio convincere Lampard"

Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, intervistato da The Athletic, ha raccontato la sua estate, con il tedesco che è stato vicino alla cessione: "Ho avuto un paio di offerte interessanti nelle ultime settimane di mercato. C'era la possibilità di andare a giocare in prestito, in modo da avere più minutaggio, ma per la mancanza di tempo l'affare non si è concretizzato. Anche io ho detto no, non ero pronto a mettere tutto in valigia perché ero stato escluso un paio di volte. Mi piace vivere a Londra, mi piace giocare con il Chelsea. Adesso tocca a me, continuerò a dare il massimo per convincere il mister".