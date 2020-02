vedi letture

Chelsea, Rudiger: "Il razzismo ha vinto. Ma chi fa 'buu' è un poveraccio"

Antonio Rudiger ha parlato a Sky Deutschland della piaga relativa al razzismo non solo negli stadi, ma anche nella società. Il difensore è stato preso di mira ancora una volta dai tifosi del Tottenham nel corso del derby londinese. Già all'andata l'arbitro fu costretto a interrompere per qualche minuto l'incontro: "È triste" afferma l'ex romanista: "Chi fa questi cori è un poveraccio. È un segno che ha dei seri problemi. Alla fine della giornata però sono l'unico che deve ingoiare ciò. Abbiamo vinto, ok, ma mi rendo conto che sarà sempre così. Per me, in questo caso, il razzismo ha vinto" alludendo al fatto che non sono stati presi provvedimenti nei confronti di chi ha discriminato il giocatore.