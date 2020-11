Chelsea, Thiago Silva: "Devo ringraziare Lampard per la fiducia che mi ha dato"

Dal ritiro della Nazionale brasiliana, il difensore del Chelsea Thiago Silva ha parlato della sua esperienza in Inghilterra: "Sono molto contento delle mie prestazioni e non solo qui in Nazionale, ma soprattutto al Chelsea dove da tempo avevano un'organizzazione del lavoro e dove sapevano già cosa fare in campo, come posizionarsi. E' stato più difficile per me, un campionato diverso con un'intensità di gioco diversa. Ma devo ringraziare Lampard per la fiducia che mi ha dato, senza la quale non avrei potuto giocare oggi qui".