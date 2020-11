Chelsea-Tottenham, le formazioni ufficiali: l'allievo Lampard sfida il maestro Mourinho

Alle 17.30 in Premier League andrà in scena la sfida tra il Chelsea e il Tottenham. Gli Spurs dopo il passo falso del Liverpool, devono vincere per balzare in testa alla classifica e Mourinho dunque ha deciso di schierare il tridente formato da Son, Bergwijn e Kane mentre Lampard punterà su Ziyech con Werner e Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CHELSEA (4-3-3): Mendy; James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Kante, Kovacic, Mount; Ziyech, Werner, Abraham.

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris, Aurier, Dier, Rodon, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko, Ndombele; Son, Bergwijn, Kane