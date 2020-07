Chelsea, Willian e Kanté disponibili per la finale di FA Cup. Out Loftus-Cheek

vedi letture

N'Golo Kanté e Willian saranno disponibili per la finale di FA Cup, in programma domani sera. Lo ha comunicato il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, in videoconferenza: "Kanté e Willian sono in squadra, vedremo se saranno in forma per entrare nell'undici titolare". Lampard farà a meno invece di Loftus-Cheek per un problema rimediato in allenamento.