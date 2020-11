Chilavert elogia Messi: "Maradona ha vinto meno dell'1% rispetto a lui, è il più grande"

Anche José Luis Chilavert è entrato nell'annosa diatriba che cerca di stabilire chi tra Messi e Maradona sia più grande. E l'ex portiere non ha dubbi: "Messi è un genio, è su un altro pianeta. Il resto vive sulla Terra, questa è la verità. Maradona non ha vinto nemmeno l'1% di quello che ha vinto Messi. E non parliamo dei Palloni d'Oro. La scusa che usano in molti è che Messi ha giocato con Xavi, Iniesta e tutti gli altri. Messi è un genio e lui è al di sopra degli altri. La nostra società è molto ingiusta perché gli dicono tutto. È anche un leader: molti capiscono credono che si dimostri di esserlo gridando, insultando, ma ci sono molti che tacciono e poi parlano negli spogliatoi e in allenamento: questo per me è essere un leader".