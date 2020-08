City, Gabriel Jesus: "Abbiamo vinto contro la squadra migliore in questa competizione"

Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, è intervenuto ai microfoni di BT Sport al termine della vittoria contro il Real Madrid: "Abbiamo corso molto, abbiamo giocato bene e siamo riusciti a segnare due gol. Abbiamo vinto contro un top team, la migliore in questa competizione. Ho pressato molto, sono contento di aver segnato. Sto lavorando per poter diventare un grande attaccante, sto cercando di lavorare per diventare come Ronaldo (il brasiliano, ndr). Abbiamo caratteristiche diverse, ma voglio continuare a lavorare per diventare un grandissimo attaccante. Ora cercheremo di lavorare per prepararci al meglio per la prossima sfida".