Come ai tempi di Puyol, come con Messi. Il Barça si aggrappa alla Masia per rinascere

vedi letture

C'è una costante negli anni, in casa Barcellona. Una scialuppa di salvataggio chiamata Masia alla quale il club si aggrappa nei momenti di tempesta. Lo ha fatto per risorgere dalle ceneri ai tempi di Carles Puyol, Victor Valdes e Xavi Hernandez. Poi con Andres Iniesta, Sergio Busquets, Pedro e ovviamente Lionel Messi. Adesso, in un altro ciclo, sebbene manchi il manico che negli anni son stati Louis van Gaal, Frank Rijkaard e Pep Guardiola, è di nuovo il Barcellona dei giovani. Quello di Ansu Fati, blindato e per il quale son rifiutate le richieste importanti. Quello di Riqui Puig. Che ha il talento dei grandi di Spagna e la carta d'identità degli imberbi.

RIQUI PUIG E I SUOI FRATELLINI Il classe '99 di Matadepera è la Grande Bellezza di questo periodo cupo, ma tra Barça B e cantera ci son altri talenti che son pronti a galoppare. Alex Collado, esterno destro d'attacco sembra il più pronto. Poi Ronald Araujo e Jorge Cuenca in difesa, giocatori dal futuro certo ma che hanno appena scavallato i venti e devon decidere se essere da Barcellona o no. Tra i più giovani, invece, ci sono perle rare. Una su tutte è Ilaix Moriba, guineiano definito il piccolo grande Pogba del Barcellona. E poi Kondrad De La Fuente, esterno d'attacco americano che Oltreoceano sperano essere il gemello di Christian Pulisic per gli States che verranno.