Concacaf, le partite di qualificazione al Mondiale 2022 si giocheranno da marzo 2021

La Concacaf sposta le qualificazioni per Qatar 2022. Come annunciato in una nota, la federazione del Nord e del Centro America si è riunita con la FIFA e con le federcalcio interessate per pianificare la ripresa delle partite. Le sfide valide per decidere le partecipanti al prossimo Mondiale non si giocheranno dunque nelle finestre di ottobre e novembre 2020 ma riprenderanno a marzo 2021, in quanto molte delle zone continuano ad essere interessate dalla pandemia di Covid-19.