CONMEBOL, date, luoghi e orari delle prime partite di ottobre per le qualificazioni a Qatar 2022

La CONMEBOL, federazione che regola gli impegni delle squadre nell'America Latina, ha reso noti gli incontri di ottobre per le Qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, con rispettive date e luoghi delle partite. Di seguito l'elenco con date e sedi dei match, e sotto il tabellone con la grafica contenente pure gli orari.

8 OTTOBRE

Paraguay vs. Perù (Asuncion)

Uruguay vs. Cile (Montevideo)

Argentina vs. Venezuela (Buenos Aires)

9 OTTOBRE

Colombia vs. Venezuela (Barranquilla)

Brasile vs. Bolivia (San Paolo)

13 OTTOBRE

Venezuela vs. Paraguay (Merida)

Ecuador vs. Uruguay (Quito)

Bolivia vs. Argentina (La Paz)

Cile vs. Colombia (Santiago)

Perù vs. Brasile (Lima)