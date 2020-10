Copa Libertadores, è terminata la fase a gironi: le sedici qualificate agli ottavi di finale

Si è completata nella notte la fase a gironi di Copa Libertadores. Spicca il successo del Boca Juniors sul Caracas (3-0) con doppietta di Carlos Tévez. Cade l'Internacional, sconfitto in Cile dall'Universidad Catolica per 2-1. Oggi vi saranno i sorteggi per la fase finale del torneo, che sarà tutta in partite a eliminazione diretta. Queste le qualificate:

Testa di serie

Boca Juniors (Argentina)

Flamengo (Brasile)

Gremio (Brasile)

Jorge Wilstermann (Bolivia)

Nacional (Uruguay)

Palmeiras (Brasile)

River Plate (Argentna)

Santos (Brasile)

Non testa di serie

Atlético Paranaense (Brasile)

Delfin (Ecuador)

Guarani (Paraguay)

Independiente del Valle (Paraguay)

Internacional (Brasile)

LDU Quito (Ecuador)

Libertad (Paraguay)

Racing (Argentina)