Copa Libertadores, kung fu Adebayor: "Colpo alla Jackie Chan. Mi scuso"

vedi letture

Sette gli incontri disputati nella notte in Copa Libertadores. Spiccano le 8 reti con cui il River Plate ha travolto il Binacional, peraltro arrivate da 7 giocatori diversi. Unica doppietta, quella di Inacio Fernandez. Dani Alves in gol nel successo del Sao Paulo contro la LDU Quito. I campioni del Sudamerica del Flamengo calano il tris sul Barcelona Guayaquil. A segno anche Gabriel Barbosa: Successo dell'Olimpia Asuncion con Emmanuel Adebayor espulso al 72' per un incredibile calcione volante a un avversario. Il togolese si è poi scusato attraverso i social: "Triste dover lasciare il campo per un colpo alla Jackie Chan. Non era mia intenzione far male al mio avversario. E sono lieto che stia bene".

River Plate (Argentina)-Binacional (Perù) 8-0

Colo Colo (Cile)-Atlético Paranaense (Brasile) 1-0

Penarol (Uruguay)-Jorge Wilstermann (Bolivia) 1-0

Independiente del Valle (Ecuador)-Junior (Colombia) 3-0

Olimpia (Paraguay)-Defensa y Justicia (Argentina) 2-1

Flamengo (Brasile)-Barcelona (Ecuador) 3-0

Sao Paulo (Brasile)-LDU Quito (Ecuador) 3-0