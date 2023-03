ufficiale Adebayor appende le scarpette al chiodo a 39 anni: "È stato un viaggio fantastico"

Emmanuel Adebayor ha deciso di appendere gli scarpino al chiodo. L'attaccante togolese lo fa attraverso un post su Instagram: "La mia carriera di calciatore è stata un grandissimo viaggio. Grazie a tutti i tifosi che ci sono stati lungo la strada. Sono grato per tutto ed emozionato per quello che verrà". Classe 1984, Adebayor è il più grande giocatore togolese di sempre. Il suo nome è maggiormente legato all'Arsenal, dove ha speso le stagioni migliori. In carriera ha anche vestito le maglie di Metz, Monaco, Manchester City, Tottenham, Crystal Palace, Basaksehir, Kayserispor e Olimpia Asuncion. Bacheca purtroppo scarna comparata al suo valore assoluto: solo una Copa del Rey col Real Madrid. Nel 2008 ha vinto il Pallone d'Oro africano e ha condotto la nazionale togolese a una storica partecipazione ai Mondiali nel 2006. Nella sua lunga carriera manca l'esperienza italiana: Carlo Ancelotti lo avrebbe voluto con sé nel Milan non venendo però accontentato.