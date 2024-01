Ufficiale Copado saluta il Bayern Monaco: ha firmato con il LASK Linz in Austria

Dopo essere cresciuto nel Bayern Monaco fino ad esordire nel 2020/21 in Bundesliga, l'attaccante Lucas Copado ha salutato il club bavarese. Il classe 2004, dieci reti e cinque assist in 17 gare con la formazione Under 23, ha infatti firmato un contratto con il LASK Linz, club di massima divisione austriaca, fino al 2028.

“Mi sono divertito moltissimo al Bayern e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno accompagnato e sostenuto il mio viaggio. - ha spiegato il tedesco -Ora non vedo l’ora di iniziare la sfida al LASK ”